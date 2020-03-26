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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في اليمن ..فيصل القاسم يهز وجدان العالم العربي بأكمله ويكشف عن كارثة انسانية لا يصدقها عقل لمساجين معذبين في هذا البلد العربي

قال الإعلامي السوري، فيصل القاسم، اليوم الأربعاء، إن نظام الأسد يخفي فضيحة بشأن المعتقلين والمختفين قسريًّا في سجونه.



وأضاف "القاسم" في تغريدة عبر موقعه "تويتر": "لم يكن صعبًا على شويغو (وزير الدفاع الروسي) أو معلمه بوتين، إعطاء أمر للأسد أن يطلق سراح عشرات آلاف المعتقلين في ظرف الكورونا وكارثية التجمعات؛ لكنهم جميعًا يعرفون أن المعتقلين السوريين ليسوا بخير".

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وأضاف: "هناك فضيحة تتجاوز جريمة الحرب يُراد إخفاؤها.على السوريين جميعًا أن يسجلوا ويتذكروا ذلك؛ وإن غدًا لناظره قريب".



ووجّه "القاسم" في تغريدة أخرى صرخة إلى ما أسماه "الضمير العالمي" قائلًا: "مئات الألوف من المعتقلين السوريين في سجون وأقبية كلب الشام في ظروف جهنمية...أحيانًا يضعون خمسين معتقلًا في غرفة لا تتسع لثلاثة أشخاص كنوع من العقاب الكارثي.. ما هو وضع هؤلاء الضحايا في زمن جائحة الكورونا؟ أيها العالم الحقير تحرك".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، طالب أمس الثلاثاء "نظام الأسد" بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المبعوث الأممي: إن "السوريين هم الأكثر ضعفًا بشكل خاص فى مواجهة الفيروس، خاصة فى ظل تدهور أو تدمير المنشآت الطبية، وكذلك النقص فى المواد الطبية الاساسية والكوادر الطبية".





ويصر "نظام الأسد" على عدم تفشي فيروس كورونا في سوريا واكتفى بالإعلان حالة واحدة قادمة من خارج سوريا، إلا أن تقارير أكدت تفشي الفيروس في صفوف الميليشيات الإيرانية ونقله لقوات الأسد.

ويذكر أن أعداد المعتقلين في سوريا، تقدر بأكثر من 250 ألف معتقل، إلى جانب نحو 150 ألفًا من المختفين قسريًّا، بحسب رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" فهد الموسى.

وكان العسكري المنشق عن الشرطة العسكرية في سوريا، الذي بات يُعرف باسم "قيصر"، قد سرّب نحو 55 ألف صورة لجثث آلاف المعتقلين لدى النظام السوري، وقد ظهرت على الجثث آثار تعذيب وهزال شديد، ما يعزز مخاوف الأهالي على مصير أبنائهم المعتقلين.