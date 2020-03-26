الحديدة.. خسائر فادحة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتصاعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تكبدت المليشيات الحوثية، الساعات الماضية، خسائر فادحة في الأرواح والآليات جراء خروقاتها المتصاعدة في الحديدة.



وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن جبهات مدينة ومحافظة الحديدة شهدت تصعيدا من قبل عناصر المليشيات المدعومة ايرانيا إنتهى بالفشل الذريع أمام يقضة وصلابة القوات المشتركة.

وأوضح المصدر أن القوات المشتركة كسرت محاولة تسلل للمليشيات في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة تزامنا مع تجمعات وتحركات مسلحة لعناصرها قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل المدينة وتم التعامل معها بالسلاح المناسب وإجبارها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

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وفي مديرية التحيتا كسرت وحدات من القوات المشتركة محاولة تسلل بائسة للمليشيات صوب منطقة الجبلية وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى ، كما تم إخماد مصادر نيران المليشيات التي عاودت استهداف احياء سكنية في مدينة التحيتا مركز المديرية.

وتهظر مشاهد تظهر جانبا من الإشتباكات في منطقة الجبلية.

وفي مديريتي الدريهمي وحيس حققت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع ومرابض مدفعية استخدمتها المليشيات لاستهداف منطقة الشجيرة الأهلة بالسكان جنوب الدريهمي، وأحياء سكنية في مدينة حيس.

وفي مديرية بيت الفقية ردت القوات المشتركة بسلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في منطقة الجاح الإستراتيجية