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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجومين حوثيين بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة هجومين لمليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن- في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن مليشيات الحوثي نفذت هجومين على مواقع القوات من محورين شمال وجنوب التحيتا، إلا أن القوت تصدت لها بضراوه واستبسال واجبرتها على التراجع والفرار.
وأكد المصدر أن القوت المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد خلال المواجهات التي خاضتها القوات، بالإضافة إلى سقوط عدد من المليشيات بين قتيل وجريح.
وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة الأممية بالتصعيد العسكري على مواقع القوات المشتركة دون أن تحقق أي تقدم يذكر لأكثر من عام.
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