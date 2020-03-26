اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تكسر هجومين حوثيين بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجومين حوثيين بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

المشتركة تكسر هجومين حوثيين بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة هجومين لمليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن- في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

Advertisements

وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن مليشيات الحوثي نفذت هجومين على مواقع القوات من محورين شمال وجنوب التحيتا، إلا أن القوت تصدت لها بضراوه واستبسال واجبرتها على التراجع والفرار.

 

 وأكد المصدر أن القوت المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد خلال المواجهات التي خاضتها القوات، بالإضافة إلى سقوط عدد من المليشيات بين قتيل وجريح.

 

وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة الأممية بالتصعيد العسكري على مواقع القوات المشتركة دون أن تحقق أي تقدم يذكر لأكثر من عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تكسر هجومين حوثيين بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا