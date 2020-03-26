شكرا لبحثكم عن خبر في غاية الخطورة : ولي العهد السعودي يرعب كل الامراء ويوجه ضربة صاعقة للامير الوليد بن طلال قصمت ظهره وجعلته يبكي من شدة القهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/26 الساعة 08:47 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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