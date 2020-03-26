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عدن - ياسمين التهامي - كورونا وردنا اصابة السعودية الهاربة رهف القنون بفيروس كورونا القاتل في كندا !!

كندا تباغت كل السعوديات وتعلن اصابة السعودية الهاربة رهف القنون بفيروس كورونا القاتل

علن موقع اونزي اونتاري الكندي المختص في اخبار المشاهير ان الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون اصيبت بفيروس كورونا القاتل وتم نقلها الى احدى المستشفيات . وكشف الموقع الكندي ان نادلة من جنسية عربية تعمل في احد المقاهي هي التي نقلت الفيروس للفتاة السعودية رهف . وكانت رهف، 18 عاما، الشابة السعودية، رهف محمد القنون قد وصلت إلى تايلاند بعد أن هربت من عائلتها السعودية التي كانت موجودة في الكويت. وكانت تخطط للذهاب وحدها إلى أستراليا لتطلب اللجوء، لكن السلطات

التايلاندية قررت إعادتها بادئ الأمر إلى الكويت. ورفضت رهف ركوب طائرة متجهة من تايلاند إلى الكويت، وحبست نفسها داخل غرفة في مطار بانكوك، ثم وصلت إلى كندا التي منحتها حق اللجوء. واثار استقبال وزير الخارجية الكندية للشابة رهف غضب سعودي عارم خاصة وان ما قامت به كندا لم يكن بروتوكوليا بل كان بشكل انتقاي اذ لم يسبق لاي وزير في اية دولة ان قام باستقبال أي لاجيء حتى لو كان هذا اللاجيئ رئيس او وزير.

جديد اب برس​

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