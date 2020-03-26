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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مقتل عبدربه منصوربغارة جوية لمقاتلات التحالف في مأرب !!

جديد اب برس​ Advertisements ​ قي قیادي في ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، مصرعھ بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم

ّ الشرعیة في الیمن بمحافظة مأرب (شرقي الیمن).

وقالت مصادر میداینة، إن القیادي الحوثي عبدربھ منصور ھائل، قتل خلال الساعات

الماضیة، بغارة جویة في جبھة صرواح(غربي مأرب).

وبحسب المصادر، فإن المدعو عبدربھ منصور، قیادي حوثي من أبناء محافظة تعز،

وواحد من مشائخ البرح بتعز، وقتل مع مرافقیھ في جبھة صرواح بغارة للتحالف

العربي.

ویخوض الجیش الوطني معارك عنیفة ومتواصلة في جبھة صرواح غربي مأرب ضد

ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، وأسفرت المواجھات عن مقتل العشرات من الحوثیین من

بینھم قیادات بارزة في الجمعة.

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