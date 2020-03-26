شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة : تضرر 80 أسرة من سيول الأمطار تفاصيل"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدت سيول الأمطار الغزيرة، أمس، في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة (شرق اليمن)، إلى تدمير العشرات من الخيام لمواطنين يعيشون في مخيم مؤقت منذ عامين، بعد أن دمر إعصار “لبان”، في 2018م، منازلهم في مديرية حصوين.

وقال شهود عيان لـ”المشاهد” إن الأمطار أدت إلى تدمير 80 خيمة، وأصبحت الأسر في العراء، مضيفين أن بعض هذه الأسر تم نقلها إلى المدارس القريبة.



وأكد صالح محمد عمرة، أحد المواطنين الذين دمرت الأمطار خيامهم في مديرية المسيلة، أنهم لم يتلقوا أي دعم أو تعويض منذ أن دمر الإعصار منازلهم قبل عامين، في مديرية حصوين، مضيفاً: “والآن نعيش في العراء، بعد أن دمرت الأمطار الخيام التي كنا نعيش فيها في مديرية المسيلة”.

وناشد صالح الجهات المسؤولة في الحكومة، عمل حلول لمعاناتهم، وتعويضهم.

وفي السياق ذاته، أدت الأمطار الغزيرة، اليوم، إلى أضرار مادية وبشرية في محافظة عدن (جنوب اليمن).

جديد اب برس​

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