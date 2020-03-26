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عدن - ياسمين التهامي - عاجل المالية تحدد موعد صرف رواتب يناير وفبراير للنازحين وتوضح آلية الصرف !

شف مصدر مسؤول بوزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن عن موعد صرف مرتبات الموظفين “النازحين”. واوضح المصدر أنه سيتم صرف رواتب الموظفين النازحين لشهري يناير وفبراير في غضون اليومين القادمين. مفيدا أن شيكات راتب يناير وفبراير تم التوقيع عليها اليوم تمهيدا لإستكمال عملية الصرف. ولفت المصدر إلى أنه إنطلاقا من إستشعار وزارة المالية لمسؤولياتها تجاه عموم الموظفين، وحرصها الدائم على إنتظام الرواتب لكافة موظفي الدولة كإستحقاق طبيعي تحرص دوما على القيام بمسؤولياتها بشكل كامل بما في ذلك فئات الموظفين النازحين. موضحا أن التأخير في عملية صرف رواتب الموظفين النازحين تعود للإشكاليات المتعلقة بعملية إستكمال وتجهيز كشوفات النازحين بما يترتب عن ذلك من إشكاليات تتعلق بوضع النازحين وتداخل هذه القضية بجهات أخرى. وأشار

المصدر إلى أن عملية الصرف سوف تتم وفقا للآلية السابقة حتى يتم الإنتهاء وإنجاز خطوات الألية الجديدة من قبل الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم عملية صرف رواتب النازحين وإزالة الإشكاليات المتعلقة بهذا الخصوص. ونوه المصدر أنه تقديرا للظروف التي ترتبط بفئات النازحين والبلد عموما ووفقا للمستجدات الناتجة بعموم ومجمل الظروف حرصت وزارة المالية على إنجاز رواتب الموظفين النازحين وفقا للآلية السابقة حتى لا يكون هناك المزيد من التأخير في عملية صرف رواتب النازحين والذي من شأنه يتسبب بالكثير من المعاناة جراء هذا التأخير . في الوقت الذي من المقرر أن تتم أعمال الصرف وفقا للألية الجديدة في قادم الأيام. هذا ومن المقرر أن تصل الشيكات للبنك المركزي الخميس لإستكمال عملية الصرف. ولفت المصدر الى أمله في تفهم الجميع لهذه الخطوات وحرص الوزارة الى أن تكون الألية الجديدة في عملية صرف رواتب الموظفين التي من المقرر تطبيقها لاحقا قد نجحت في تصحيح الكثير من مظاهر الإختلالات المتعلقة برواتب النازحين.

جديد اب برس​

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