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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي محمد علي الحوثي : يرد على إعلان التحالف بشأن الهدنة الأممية في اليمن (شاهد) !

علق القيادي وعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى، محمد علي الحوثي، مساء الاربعاء، على إعلان التحالف العربي الداعم للشرعية بشأن الهدنة الأممية في اليمن.

جديد اب برس​

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وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني" أن "إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به".

وأضاف: ننتظر ترجمته بالتطبيق العملي.

وكان التحالف العربي، أعلن مساء اليوم الاربعاء، قبوله دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بهدنة إنسانية في اليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لتخفيف معاناة الشعب اليمني ومواجهة خطر كورونا.