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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لهذا السبب.. قيادة الانتقالي تُقرر اخراج وحدات عسكرية من ردفان واستبدالها بوحدات من الضالع !

قالت قيادة اللواء الخامس حزام أمني، أحد أبرز تشكيلات مليشيا المجلس الانتقالي إن توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي قضت بتسليم كافة المواقع العسكرية والأمنية بمديرية كريتر للواء العاصفة بقيادة اوسان العنشلي.



واوضحت قيادة اللواء الخامس في بلاغ صحفي، حصل "الموقع بوست" أن قرار تسليم بمديرية يشمل كل التشكيلات الموجودة فيها ابتداءاً من وحدات اللواء الخامس، والحزام الامني قطاع كريتر، وأمن عدن، بما فيها معسكر عشرين والقوات التابعة للحزام الامني المكلفة بحماية البنوك والمؤسسات الحكومه وقوات أمن عدن المكلفة بحماية معاشيق.



مشيراً إلى أنهم نفذوا توجيهات رئيس المجلس الانتقالي بتسليم المواقع والانسحاب من المديرية، لافتاً إلى أن وحدات أمن عدن التابعة لشلال شائع لم تلتزم والتوجيهات وبقيت في موقعها بمعاشيق ولم تُسلم للواء العاصفة.



يُذكر أن ما يُسمى بلواء العاصفة بدأ بالانتشار في مديريات الشيخ عثمان، دارسعد، المنصورة منذ بداية الشهر الجاري، ويقوده اوسان العنشلي المنتمي لمحافظة الضالع والمُقرب جدا من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي.



وتجدر الإشارة إلى أن قيادة اللواء الخامس حزام امني والجزء الاكبر من أفراده ينتمون لمديرية ردفان بمحافظة لحج، في حين ينتمي منتسبوا أمن عدن الذي بقوا في مواقعهم بمعاشيق بحسب بيان اللواء الخامس لمحافظة الضالع ويتبعون شلال شائع. جديد اب برس​ Advertisements ​

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