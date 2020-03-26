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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : شاهد اهم ماورد من توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة الشرعية بشأن عدن ؟!

وجھ الرئیس الیمني، عبدربھ منصور ھادي، الحكومة باتخاذ المعالجات والتدابیر

لتجاوز تبعات واثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدد من المحافظات الیمنیة ومنھا

العاصمة المؤقتة عدن.

ووفق وكالة الأنباء "سبأ" الحكومیة، فقد وجھ ھادي رئیس رئیس مجلس الوزراء معین

عبدالملك باتخاذ المعالجات والتدابیر اللازمة لتجاوز تبعات واثار المنخفض الجوي

الذي ضرب عدد من محافظات الجمھوریة ومنھا العاصمة المؤقتة عدن وما ترتب عنھ

من تداعیات واضرار جسیمھ في البنى التحتیة ومنازل المواطنین والضحایا

والاصابات البشریة.

وأكد ھادي على أھمیة الإسراع وبشكل فوري في اعتماد الموازنات المخصصة

لأضرار السیول بعدن ومصارف المیاه وما تحتاجھ المدینة لمواجھة الأمطار والسیول

بناء على ما تم رفعھ سابقاً من قبل لجان اضرار السیول في الفترة الماضیة والتي لم

تنفذ حتى الان .

ووجھ رئیس الجمھوریة رئیس الحكومة على التواصل مع القیادات التنفیذیة في

المحافظات المتضررة لتقدیم الإغاثة والرعایة وحصر الاضرار الناجمة عن تدفق

السیول.

وأشار إل أھمیة اتخاذ كافة التدابیر اللازمة والممكنة لمواجھة استمرار المنخفض

الجوي والحد من الاضرار في الممتلكات والارواح.. موجھاً في ھذا الصدد إلى تسخیر

كافة الوسائل و الإمكانات لتجاوز ھذه المحنة مع التأكید على أھمیة مواصلة اتخاذ

الاحتیاطات اللازمة واستمراریتھا ورفع درجتھا من قبل كافة المواطنین والأجھزة

المعنیة والمتصلة بمواجھة تفشي الامراض والاوبئة ومنھا فیروس كورونا .

كما وجھ محافظ عدن احمد سالم ربیع بالقیام بالمھام والواجبات التي یستدعي الظرف

ًمواجھتھا والاضطلاع بھا لمعالجة اثار الامطار والسیول مع أھمیة الاخذ بعین الاعتبار

وبصورة عاجلة بتوجیھاتھ السابقة المتصلة بتداعیات أسباب ومخلفات اضرار الامطار

قبل الأخیرة والتي رفعت نتائجھا من قبل اللجنة المشكلة لتقصي اثارھا في ھذا الصدد

ویأتي في أولویاتھا تراكم المخلفات وانسداد مصارف ومناھل الامطار والسیول التي

عرفت بھا عدن فضلاً عن البناء العشوائي وغیرھا من المخالفات ..لافتاً الى توجیھھا

بالتنفیذ الحرفي لھا وتوجیھھ للحكومة باعتماد المبالغ والمخصصات اللازمة لسرعة

تنفیذھا. جديد اب برس​ Advertisements ​

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