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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : السعودية تعلن عن 133 اصابة جديدة بـ“كورونا“ و وفاة ثاني مقيم !

أعلنت وزارة الصحة السعودیة، الیوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات المصابة بفیروس

«كورونا» المستجد (كوفید- 19 «(إلى 900 حالة، بعد تسجیل 133 إصابة جدیدة،

وتسجیل ثاني وفاة لمصاب بالفیروس وھي لمقیم في مكة المكرمة.

وذكر الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر

الصحافي الیومي، حول مستجدات فیروس «كورونا» في السعودیة، أن عدد المتعافین

من الفیروس في السعودیة ارتفع إلى 29 حالة متعافیة.

وقال المتحدث ان مناطق الحالات المصابة جاءت كالتالي:

الریاض: ٨٣ - الدمام: ١٣ - جدة: ١٠ - المدینة: ٦ - القطیف: ٦ - الخبر: ٥-

نجران: ٤ - أبھا: ٢ - عرعر: ٢ - الظھران: ١ - الجبیل: 1

وجدد العبد العالي، الدعوة إلى ترك التجمعات بما فیھا تلك التجمعات في المنازل،

وقال: «إذا لزم الجلوس في مكان واحد علیكم بالابتعاد عن بعض أقل مسافة تكون مترا

أو مترا ونصف». جديد اب برس​ Advertisements ​

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