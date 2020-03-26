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عدن - ياسمين التهامي - الحلول السريعة : كشفت تقارير صحفية عن طريقة سهلة، يمكن من خلالها زيادة جودة شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، أثناء عملك من المنزل مضطرا بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

جديد اب برس​ Advertisements ​ تقارير صحفية عن طريقة سهلة، يمكن من خلالها زيادة جودة شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، أثناء عملك من المنزل مضطرا بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ما يقرأه الآخرون صلاح صلاح رسمياً : سلطنة عمان تفصح عن موقفها من الوحدة اليمنية والحكومة الشرعية رسمياً : سلطنة عمان تفصح عن موقفها من الوحدة اليمنية والحكومة الشرعية السعودية تحسم أمر حضور الفنان اليمني الاخفش بمهرجان فني بالمملكة السعودية تحسم أمر حضور الفنان اليمني الاخفش بمهرجان فني بالمملكة مقترحات من بالصور.. تصميم خيالي لهيونداي توسان الجديدة يخطف أنظار عشاق السيارات بالصور.. تصميم خيالي لهيونداي توسان الجديدة يخطف أنظار عشاق السيارات الغاء فوري وعاجل لقرار الحظر وتنسيق بين بنك صنعاء وعدن.. الإعلان عن رؤية اقتصادية لحل أزمة حظر تداول العملة الجديدة الغاء فوري وعاجل لقرار الحظر وتنسيق بين بنك صنعاء وعدن.. الإعلان عن رؤية اقتصادية لحل أزمة حظر تداول العملة الجديدة كيف تزيل بياناتك بأمان من وسائط التخزين قبل بيعك لجهازك ؟ ..تعرف كيف تزيل بياناتك بأمان من وسائط التخزين قبل بيعك لجهازك ؟ ..تعرف اغتيال قيادي حوثي بارز بحقيبة متفجرة في عاصمة اليمن صنعاء اغتيال قيادي حوثي بارز بحقيبة متفجرة في عاصمة اليمن صنعاء مقترحات من وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هيئة الإعلام البريطانية "أوفكوم"، قدمت مجموعة من النصائح لمن يرغبون في تسريع شبكات الواي فاي الخاصة بهم، عند اضطرارهم للعمل من المنزل. ونصحت هيئة الإعلام البريطانية، بأنه يبنغي على الناس تجنب استخدام الميكروويف في نصف الوقت الذين يقومون فيه باستخدام "واي فاي"، وإجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع فيديو عالية الدقة. وأوضحت الهيئة، أن تلك الأفران تبطئ إشارات "واي فاي" بصورة كبيرة، ما يجعلها أكثر عرضة لتعطيل العمل من المنزل. وأوضحت الهيئة، أن هناك ضغطًا متزايدًا على شبكات الإنترنت، بسبب اضطرار الملايين من الناس للعمل من المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية الواسعة لتفشي وباء كورونا. وقالت "أفكوم"، إن الهواتف اللاسلكية وشاشات الأطفال ومصابيح الهالوجين ومكبرات الصوت الستريو والكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية، يمكنها أن تؤثر أيضًا على جودة إشارات "واي فاي"، خاصة إذا كانت قريبة من أجهزة التوجيه "راوتر". وقالت ميلاني داوس، الرئيسة التنفيذية لآفكوم، إن العائلات في جميع أنحاء البلاد كانت تتواصل معًا عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وغالبًا ما تتعامل مع العمل وتبقي الأطفال مشغولين في نفس الوقت. وأضافت: "لذلك نشجع الناس على قراءة نصائحنا بشأن تحقيق أقصى استفادة من النطاق العريض، والهواتف المنزلية والهواتف المحمولة - ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلات والزملاء ، لمساعدتهم على البقاء على اتصال أيضًا". وأوضحت الهيئة البريطانية أن مكالمات الهاتف الثابت أو الإنترنت، يمكن أن توفر اتصالًا أكثر موثوقية من مكالمات الهاتف المحمول خلال اليوم بسبب زيادة حركة المرور على الشبكات اللاسلكية. وقالت فيرجين ميديا​​، أكبر شركة تشغيل تلفزيون الكابل في بريطانيا، أمس الثلاثاء، إن عملاءها يقضون ما يقرب من ضعف الوقت الذي يقضونه على هواتفهم الأرضية في وقت مبكر من المساء كما فعلوا قبل أسبوع، مع زيادة دقائق المكالمات الهاتفية بنسبة تصل إلى 94٪. وقالت إن شبكتها الأرضية شهدت أيضا نموا كبيرا في الطلب في الصباح، حيث بدأ الناس العمل من منازلهم، وبلغت ذروتها في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بنحو 2.5 مليون مكالمة في الساعة. وقالت فيرجين ميديا​​، المملوكة لشركة ليبرتي جلوبال، إن حركة البيانات النهائية زادت بنسبة 50٪ خلال اليوم، لكنها لا تزال دون ذروة المساء

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