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عاجل وردنا الان خبر مؤكد: اول حالة وفاة لمواطن يمني بفيروس كورونا (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 26-03-2020? - آخر تحديث الخميس 26-3-2020?

عاجل وردنا الان خبر مؤكد: اول حالة وفاة لمواطن يمني بفيروس كورونا (صورة)

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 اليوم المواطن اليمني المقيم في المملكة العربية احمد العباسي بعد اصابته بفيروس كورونا. واحمد مواطن يمني من ابناء محافظة تعز مديرية الشمايتين عزلة ذبحان قرية الصردف حيث وكان يعمل بإحدى المحافظات السعودية. وهذه تعتبر اول حالة وفاة لمواطن يمني وثاني حالة وفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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