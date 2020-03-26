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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 26-03-2020? - آخر تحديث الخميس 26-3-2020? عاجل وردنا الان خبر مؤكد: اول حالة وفاة لمواطن يمني بفيروس كورونا (صورة) جديد اب برس​ Advertisements ​ اليوم المواطن اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية احمد العباسي بعد اصابته بفيروس كورونا. واحمد مواطن يمني من ابناء محافظة تعز مديرية الشمايتين عزلة ذبحان قرية الصردف حيث وكان يعمل بإحدى المحافظات السعودية. وهذه تعتبر اول حالة وفاة لمواطن يمني وثاني حالة وفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا.

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