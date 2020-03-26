شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :السعودية تحكم على هذا المغترب بالإعدام من دون رحمة لهذا الفعل الفاضح والشيطاني بالقرب من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب العديد من النشطاء السعوديين وغير السعوديين بتنفيذ حكم الاعدام باحد الوافدين قام بعمل قذر لنشر فيروس كورونا القاتل.

وقال المغرد هاشم النجودي ان علينا تطبيق الفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء والتي تبيح اعدام من يقوم بمهثل هذا العمل سواء كان من قام به مواطن سعودي او من اي جنسية كانت لانه سيتسبب في ازهاق ارواح كثيرة ليكون عبرة لغيره.

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واختتم تغريدته بالقول" من يقوم بهذا العمل الشيطاني هو قاتل حقيقي ولن يقتل فرد واحد فقط بل سيرتكب مجزرة مروعة ، وقد احسن الشيخ الفاضل وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع بجواز اعدام مثل هؤلاء الاشرار الذين ليس في قلوبهم رحمة.

من جانبه كشف محافظ محافظة بلجرشي، غالب أبوخشيم، عن ثبوت تشخيص وافد كان يبصق على عربات التسوق بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد -19"، بعد الضجة التي أثارها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للمحافظ على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "يوم الجمعة تلقت الدوريات الأمنية بلاغ من أحد المواطنين عن وجود وافد يقوم بالبصق أجلكم الله في أكف أدينه ويمرر ذ1لك على العربات والأرفف والمواقع الموجودة، تم التعامل من الجهات الأمنية بالقبض على المذكور وكان يرافقه 3 وافدين من غير جنسيته طبعا.."

وأضاف: "تم توجيه البلدية من قبلنا بإغلاق السوق احترازيا لسلامة المواطنين والمتسوقين جميعا ونقل اوافد والمرافقين إلى مستشفى الأمير مشاري في بلجرشي وأخذ عينات منهم، طبعا العامل لوحظ عليه أعراض حيوية كارتفاع درجة الحرارة ووجود أكرمكم الله بلغم، فتم عزله في غرف مخصصة للعزل، البقية لم يظهر عليهم أي علامات حيوية وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي.."

وتابع أبوخشيم قائلا: "للأسف ثبت فعليا أنه مصاب وصدر توجيه سمو سيدي الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله بالعامل مع الواقعة بكل احترافية، تم حصر المخالطين للعامل وعددهم 50 عامل.."