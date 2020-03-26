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صنعاء - ياسمين الخيامي - عليك ان تنام بهذه الوضعية وتجبر زوجتك واولادك على النوم بنفس الطريقة لأنها تجعلك تدرك ان كنت مصابا بعدوى كورونا الفتاكة أو بنزلة برد عادية ( زكام )

2020/03/26 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عليك ان تنام بهذه الوضعية وتجبر زوجتك واولادك على النوم بنفس الطريقة لأنها تجعلك تدرك ان كنت مصابا بعدوى كورونا الفتاكة أو بنزلة برد عادية ( زكام ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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