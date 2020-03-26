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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس عربي يثير جنون الرئيس الامريكي ترامب بعمل جنوني لم يسبقه اليه اي زعيم عربي ويضرب بعرض الحائط بكل التهديدات الامريكية ويرفض الاستجابة لها

2020/03/26 الساعة 07:25 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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