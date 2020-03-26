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صنعاء - ياسمين الخيامي - نصيحة من اشهر طبيب فيروسات في العالم ..افعل هذا الشيء البسيط في منزلك انت وكل افراد اسرتك ولن يصيبك فيروس كورونا القاتل حتى لو صافحك شخص مصاب

2020/03/26 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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