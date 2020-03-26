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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا يثير جنون ترامب ويسقط هيبة القوة الامريكية الى الابد..والرعب ينتشر في 50 ولاية امريكية بعد الاعلان رسميا ان الفيروس اقتحم وزارة الدفاع الامريكية

2020/03/26 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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