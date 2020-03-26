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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..طائرة اخلاء طبية تنقل ولي عهد ابو ظبي حارج الامارات بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل..والسلطات ترعب الاماراتيين باجراءات مخيفة بعد اصابة محمد بن زايد

2020/03/26 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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