شكرا لبحثكم عن خبر الخضروات والرياضة لردع العدوى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تشتهر الخضروات الخضراء، إضافة للمكملات الغذائية والتمارين الرياضية، بقدرتها على تعزيز المناعة، علماً أنه فيما يختص بالعلماء، فإن اللقاحات وحدها مسؤولة عن تقوية مناعة الجسم ومنع الإصابة.
وبما أنه لا توجد لقاحات معروفة حتى الآن لمواجهة «كوفيد 19» لا بدّ من الحفاظ على جهاز المناعة والصحة الجيدة، ويساعد في هذا الإطار اتباع نظام غذائي صحي متوازن والقيام بالتمارين الرياضية والمواظبة على الحصول على ساعات نوم كافية. وإن كنت تحارب عدوى ما، فإن الحالات الصحية مثل أمراض القلب والرئة والسكري، تضع حملاً إضافياً على قدرة الجسم على التأقلم وتأدية وظائفه جيداً.
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