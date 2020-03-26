عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف العربي يوافق على وقف إطلاق النار

الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365

وافقت قوات التحالف العربي على قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار، بالتوافق مع دعوي الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك حسبما ورد في خبر عاجل على SkyNewsArabia.

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وجاء نص الخبر كالتالي: "التحالف العربي: نؤيد وندعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا".