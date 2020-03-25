بيان مهم من المنطقة العسكرية الثانية حول إجراءات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الخليج 365 ـ حضرموت

قال الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري، إنه وحفاظا على مصلحة المواطنين، ومنعا لتفشي وباء فيروس كورونا الذي أصاب الكثير من دول العالم، وتنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ تنبه قيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى ضرورة التعاون مع الدوريات العسكرية والأمنية لمنع أية تجمعات بشرية.

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ودعا المواطنين لعدم التجمع نهائيا بالمنتزهات، والمقاهي، والشوارع، والأسواق،والمطاعم، أو أية أماكن عامة؛ حفاظا على المصلحة العامة المتمثلة في هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الوباء في المحافظة.

ووأكد أن ذلك سيكون بدء من اليوم الأربعاء، الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م؛ ليستمر ذلك لمدة أسبوعين قابل لتمديد .

وعليه إذ تهيب القيادة العسكرية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل مخالف ومتساهل لهذه القرارات الاحترازية .