مصر.. تسجيل 54 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 95

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا. Advertisements وأكدت الصحة المصرية، تسجيل 54 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 95 حالة. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 456 حالة

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