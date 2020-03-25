شكرا لقرائتكم خبر عن هام ورد الآن: الصحة العالمية تكشف رسمياً آخـر إحصائية لانتشار “كورونا” في اليمن والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في آخر تصريحاتها عن الوباء .. نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لوباء فيروس “كورونا” الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ويشير البيان الذي نشر مساء اليوم الأربعاء إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في “اليمن”، لتصبح “اليمن” الدولة العربية الوحيدة التي لم يدخلها فيروس “كورونا” حتى اللحظة ـ حد بيان المنظمة.

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