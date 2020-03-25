شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن الليلة عن تسجيل 3 إصابات بـ كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفعَ الإجمالي بذلك إلى أربع حالات.

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وكانت أعلنت في 22 آذار/ مارس الجاري، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدة لفتاة في العشرين من عمرها قادمة من دولة أوروبية عبر الحدود السورية الأوروبية.

وظلت سوريا حتى إعلان أول حالة، واحدة من دولتين عربيتين (اليمن) لم تعلنا عن أية إصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد “جائحة”، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخصا.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.