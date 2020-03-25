شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: الصحة العالمية تطلقُ بياناً هاماً وعاجلاً بشأن انتشار كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدم تلقيها أي بلاغ عن اكتشاف أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقالت المنظمة، عبر حساب بعثتها في اليمن بتويتر، ‏”حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ‎اليمن”.

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وأضافت “الصحة العالمية” أنها “بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان تدعم تجهيز مركز حجر صحي في ‎عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات”.

في سياق متصل، قال ناطق أنصار الله “الحوثيين” محمد عبد السلام، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا صناعةً أمريكيةً خرج عن السيطرة حتى عاد جزء منه عليها.

وأضاف عبد السلام، عبر حسابه على تويتر: “تلك فرضية خاضعة للبحث”، فيما أكد أنه “ما ليس خاضعا للبحث ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار بإشراف أمريكي مباشر وفيروس العدوان والحصار يدخل عامه السادس بقرار أمريكي”.