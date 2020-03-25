شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : ضحايا و أضرار كبيرة جراء منخض جوي يضرب اليمن ((و الفلكي الشوافي )) يحدد موعد نهاية التاثيرات ويجدد تحذيرات شديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية ” اليوم الاربعاء بيان جديد تحدث فيه عن المنخفض الجوي الذي يضرب اليمن حاليا وخلف الكثير من الاضرار و الضحايا.

وقال الشوافي ببالغ الأسى تلقينا أخبار محزنة اليوم و اليومين الماضيين عبر الصحافة المحلية و الدولية عن اليمن بأن هناك العديد من الضحايا في الأرواح و الإصابات و الأضرار الكبيرة في البنية التحية و الممتلكات بسبب الأمطار الرعدية شديدة الغزرارة حيث خلفت ضحايا في الأرواح بما لا يقل عن 4 الى 7 أشخاص حسب مصادر مختلفة نتيجة غرق و تهدم منازل و عدد من الإصابات في عدة محافظات و جرفت السيول العديد من السيارات و الثروة الحيوانية في المناطق الشرقية وكذا الجنوبية غربية وتسببت في قطع الطرقات و غيرها من الأضرار في انحاء مختلفة من المحافظات اليمنية.

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وقد تفاقمت الأضرار في المدن الرئسية حيث اغرقت السيول مئات من السيارات في شوارع مدينة عدن و مدينة المكلا و ودخلت العديد من المنازل، وبشكل عام التاثيرات طالت الكثير في شتى المحافظات اليمنية خصوصا المحافظات الشرقية و الجنوبية غربية و كانت التأثيرات و الأضرار بنسب مختلفة حتى كتابة هذا لا يوجد أي تصريحات رسمية بإحصائيات عن عدد الضحايا وحجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المحافظات اليمنية وكما نشر العديد من الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعية العديد من الصور و الفيديو و التي توضح حجم الكارثة.

واشار الفلكي عدنان الشوافي قائلا ان أهم ما نريد التنبيه له أن توقعات تأثيرات الحالة الحالية والأمطار الغزيرة مستمرة اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 حتى نهاية هذا الإسبوع لذا نكرر إعادة نشر التفاصيل عن التنبيهات الهامة الصادرة يوم الجمعة الماضية 20 مارس 2020 عن أهم مؤشرات طقس اليمن لهذا الإسبوع و التي تضمنت تنبيهات هامة ودخول اليمن تحت تاثير منخفض جوي سطحي و نكرر اهم ما لفتنا الانتباه له هو التوقعات من منتصف هذا الأسبوع ان يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لامطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة و حضرموت بدرجة رئسية و بعض الأجزاء من المناطق الجنوبية غربية.

و كرر الفلكي عدنان الشوافي التحذيرات و التنبيهات الهامة و الشديدة حيث دعى إلى الاحتماء و توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة و الشديدة الغزارة و ما يرفقها من برق و سيول وننبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية و انزلاقات التربة والصخور و تاثر الطرق و دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.