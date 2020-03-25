شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مهدي المشاط يصدر قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية في هذا المنصب الكبير (الاسم والمنصب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/25 الساعة 11:13 مساءً (عاجل بوست) متعلقات عاجل وخطير للغاية : اكبر دولة في العالم تعلن الانهيار أمام فيروس كورونا وعدد الوفيات يصل إلى رقم مرعب و خيالي يتجاوز 10 ألف إصابة في يوم (تفاصيل صادمة) Advertisements الحوثيون : يعترفون بمصرع قيادات عسكرية بارزة بالفيديو : اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة والأخيرة تتكبد خسائر فادحة (شاهد) مستجدات عاجلة : الجيش يغتنم خمسة أطقم وعربة وأسر العشرات في جبهتي الصفراء وخب والشعف بالجوف

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