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عدن - ياسمين التهامي - داعش : السعودية تستقدم عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة إلى مطار الغيضة تفاصيل !!

أفادت مصادر مؤكدة لـ"المهرية نت" اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية، استقدمت عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة إلى مطار الغيضة في عملية تمت بـ"سرية تامة" مطلع فبراير الماضي.

جديد اب برس​

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وقالت المصادر، "إنه تم توزيع أعداد من تلك العناصر في المنافذ البرية الحدودية مع سلطنة عُمان (شحن وصرفيت) وبعض المناطق الأخرى لتنفيذ عمليات سرية".

وحولت القوات السعودية منذ مجيئها إلى المهرة نهاية العام 2017م مطار الغيضة، إلى قاعدة عسكرية مغلقة لصالح تلك القوات التي تشرف على إدارته بكافة مرافقه، ومقرا عاما لها تدير منه مختلف أنشطتها وأجندتها في المحافظة.

ويعد مطار الغيضة أكبر مطار محلي في اليمن من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته وفق تقديرات رسمية 26 كيلومتر مربع، لكن القوات السعودية حولته إلى سجن كبير لمن تعتبرهم القوات السعودية خصوماً ومعارضين له.

وتدعم المعلومات التي حصلت عليها شبكتنا، ما كشفته شبكة "سي إن إن" في تحقيقها الصادر في نوفمبر 2019، حول نقل أسلحة أمريكية الصنع بيعت للسعودية والإمارات نُقلت إلى متمردين ومليشيات انفصالية وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة جنوبي اليمن.