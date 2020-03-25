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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: ظربتين بالراس توجع : ارتفاع جنوني في أسعار القمح والأرز والسكر وبقية المواد الغذائية في اليمن وإغلاق المحال التجارية والأسواق !

شكى أهالي وسكان العاصمة المؤقتة عدن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الرئيسية “الدقيق – الأرز – السكر – الزيت” خلال الأسبوع الجاري ملاحظين ارتفاع زيادة في سعر الكيس الـ50 كيلو من تلك المواد بزيادة ما يقارب 10-20./. في سعر الكيس الواحد. وناشد أهالي العاصمة عدن والمحافظات المجاورة الجهات المختصة إلى الزيادة التي طالت أسعار المواد الغذائية من قبل التجار المتلاعبين بالأسعار وأسبابها، في ظل انخفاض وركود لحركة الأسواق العالمية وتدني مستوى البورصة العالمية. جديد اب برس​ Advertisements وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! ​ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن

وطالبوا خلال مناشدتهم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ودول التحالف العربي في توفير السلع الرئيسية للمواطنين في ظل تخلي الحكومة الشرعية عن دعم المواد الغذائية وتوفير متطلبات المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء الحرب الظالمة التي تعيشها بلادنا ومخاوف طالت الأهالي من انتشار وباء فيروس كورونا.

وتأتي تلك الزيادة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية من قبل المتلاعبين في ظل مخاوف يعيشها العالم والمواطن بشكل خاص في بلادنا من تفشي انتشار وباء فيروس كورونا تزامنا مع إغلاق المحال التجارية والأسواق، الذي يزيد المواطن خوفا في زيادة أسعار المواد دون حسيب أو رقيب وفي ظل أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة أغرقت العاصمة المؤقتة بالسيول والفيضانات.

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