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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء شاهد الخطة الجديدة في تعقيم الشوارع والاسواق في مكافحة كورونا !

جديد اب برس​ Advertisements وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! ​ واصل فرق مكافحة الاوبئة بصنعاء وبعض المحافظات

الواقعة تحت سیطرة ملیشیا الحوثي، رش الشوارع والاسواق

بالمبیدات في إطار الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا.

ودعا عدد من الاطباء والاخصائیین كافة المواطنین الى

الالتزام بالتعلیمات والإرشادات الصحیة لمواجھة فیروس

كورونا، والحفاظ على صحتھم وسلامتھم.

وكانت مراكز ابحاث علمیة زراعیة أوضحت بأن "بعض

الجھات التي تقوم باستعمال مبیدات زراعیة للتعقیم"، بإن

المبیدات تقتل الحشرات بواسطة جھازھا التنفسي أو العصبي،

وفیروس كورونا لیس لھ اي جھاز تنفسي أو عصبي، لذا لا

فعالیة للمبیدات الزراعیة على فیروس كورونا.

وبینت أنھ عندما یتم رش المبیدات على جمیع الطرقات وقرب

محال الخضار والمواد الاستھلاكیة، فإن ھذه الخضار والمواد

الاستھلاكیة تتلوث بالمبیدات مما یؤدي الى أمور سیئة نحن في

غنى عنھا في ظل فیروس كورونا. واصل فرق مكافحة الاوبئة بصنعاء وبعض المحافظاتالواقعة تحت سیطرة ملیشیا الحوثي، رش الشوارع والاسواقبالمبیدات في إطار الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا.ودعا عدد من الاطباء والاخصائیین كافة المواطنین الىالالتزام بالتعلیمات والإرشادات الصحیة لمواجھة فیروسكورونا، والحفاظ على صحتھم وسلامتھم.وكانت مراكز ابحاث علمیة زراعیة أوضحت بأن "بعضالجھات التي تقوم باستعمال مبیدات زراعیة للتعقیم"، بإنالمبیدات تقتل الحشرات بواسطة جھازھا التنفسي أو العصبي،وفیروس كورونا لیس لھ اي جھاز تنفسي أو عصبي، لذا لافعالیة للمبیدات الزراعیة على فیروس كورونا.وبینت أنھ عندما یتم رش المبیدات على جمیع الطرقات وقربمحال الخضار والمواد الاستھلاكیة، فإن ھذه الخضار والموادالاستھلاكیة تتلوث بالمبیدات مما یؤدي الى أمور سیئة نحن فيغنى عنھا في ظل فیروس كورونا.

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