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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف حصلت اليمنية ياسمين القاضي على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة !

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بالناشطة اليمنية ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب هنأها بفوزها بالجائزة الدولية السنوية الرابعة عشرة للمرأة الشجاعة. ونوه نائب الرئيس خلال الاتصال إلى دور القاضي الإيجابي ومشاركتها الفعالة في العمل المدني وتمكين وتأهيل المرأة ورفع مستوى الوعي لدى النساء وما تمثل الجائزة من دور في تشجيع الفتيات على العمل والتعلم والقيام بدورهن الرئيسي في المجتمع. من جانبها عبرت ياسمين القاضي عن تقديرها لتهنئة نائب رئيس الجمهورية ولفتته النبيلة وتشجيعه لتمكين المرأة في شتى المجالات، مؤكدة بأن الجائزة تشريف للمرأة اليمنية بشكل عام وما تحملته من أعباء ومسؤوليات في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه بلادنا. جديد اب برس​ Advertisements وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! ​

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