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عدن - ياسمين التهامي - نتنياهو قد نصل إلى مليون مصاب و10 آلاف وفاة بكورونا في إسرائيل والسبب يعود الى ؟!!

أبدى رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تخوفه من أن تصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر، و10 آلاف حالة وفاة، إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة لوقف الفيروس. وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع المسؤولين من وزارات الصحة والمالية والأمن، الليلة الماضية، أن سيناريوهات وكارثة صحية قد تحدث في الأسابيع المقبلة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! ​ ووفقًا لمسؤولين مطلعين على التفاصيل بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، يتضح أن القرار الذي سيتم المصادقة عليه ظُهر اليوم من قِبَل الحكومة، سيتضمن حظر أي نشاط رياضي خارج البيت، وأن المسافة لخروج المواطنين من المنزل لا يجب أن تتجاوز الـ100 متر باستثناء الخروج لشراء أغراض ضرورية. ومن المتوقع أن يصوّت الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تشديد التعليمات للجمهور على ضوء القفزة الكبيرة بعدد الإصابات؛ حيث وصل عدد المصابين بإسرائيل وفقًا لمعطيات هذا الصباح إلى 1656، والتقديرات هي أن ارتفاع عدد الفحوصات الطبية سيكشف عن مزيد من الإصابات. وتأتي تحذيرات نتنياهو اليوم بعد اجتماع عقده مع وزراء حكومته ورؤساء شركات حول تشديد التقييدات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ودعا خلال الاجتماع الخبراء لإيجاد حل ناجع للخروج من هذه الأزمة. كما أصدر نتنياهو أمرًا أمس بعد جلسة استمرت سبع ساعات بتشديد القيود على المواطنين، شملت وقف المواصلات العامة، وإغلاق المتاجر؛ باستثناء متاجر الأطعمة والصيدليات، واستثناءات أخرى. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إلى فرض العزل الكامل في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا؛ إلا أن عددًا من الوزراء اعترضوا على ذلك؛ مؤكدين أن هذا الإجراء سيُلحق أضرارًا جسيمة باقتصاد البلاد. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 1656، بينهم 31 في حالة خطيرة.

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