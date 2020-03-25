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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا للتو : قناة المسيرة الحوثية تعلن حظر التجوال وإغلاق جميع المحلات في صنعاء باستثناء هذه المحلات وهذه العقوبة الصادمة لمن يخالف ؟!!

قناة المسيرة الحوثية تعلن حظر التجوال وإغلاق جميع المحلات في صنعاء باستثناء هذه المحلات وهذه العقوبة الصادمة لمن يخالفقبل ساعة 1|الأخبار|محليات(يمن تايم)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل دقائق أخبارً نقلاً عن قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي مفادها الإعلان عن حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتضمنت الأخبار التي تم تداولها تحت عنوان عاجل ما يلي:

عاجل

قناة المسيرة الحوثية تعلن حظر التجوال وإغلاق جميع المحلات في صنعاء باستثناء هذه المحلات وهذه العقوبة الصادمة لمن يخالفقبل ساعة 1|الأخبار|محليات(يمن تايم)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل دقائق أخبارً نقلاً عن قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي مفادها الإعلان عن حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جديد اب برس​

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وتضمنت الأخبار التي تم تداولها تحت عنوان عاجل ما يلي:



إغلاق المحلات التجارية من ? مساءاً إلى الساعة ? صباحاً باستثناء المطاعم والصيدليات والبقالات ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز والمخابز لمدة ?? يوماً.

حظر التجوال بعد ?? ليلاً مع إغلاق كافة صالات المناسبات والأفراح ومناطق التجمعات.

يتم التقيد بالقرارات ابتداء من غداً ومخالفات تصل إلى ??? ألف ريال للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية.