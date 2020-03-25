لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا .. الصين تزف بشرى سارة للعالم وتعلن عن هذا الخبر السعيد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الصين دول العالم بالكشف عن انتهاء كورونا في معقله الرئيسي مدينة ووهان. حيث أعلنت الصين اليوم أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين إحصاء الإصابات في يناير/كانون الثاني الماضي.





كما أفادت وكالة بلومبرغ -نقلا عن السلطات الصحية الصينية- أنه لم تسجل للمرة الأولى أيضا أي إصابات جديدة أمس في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.



في المقابل، أعلنت السلطات تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج، في حين تماثل 819 شخصا للشفاء وغادروا المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.



وبحسب اللجنة، فإن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجل في بكين (21 حالة)، تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات)، ثم شانغهاي (حالتان)، في حين سجلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).



وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.



ولتفادي أن ينشر هؤلاء المصابون الوباء مجددا في البلاد، فرضت السلطات حجرا صحيا إلزاميا على كل شخص يدخل البلاد.

المصدر : وكالات

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