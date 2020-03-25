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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس بفيروس كورونا ولا في جبهات القتال ...الاعلان رسميا عن وفاة وزير الدفاع بطريقة مفاجئة ومخيفة لم تخطر على بال احد ( صورة )

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، صباح الأربعاء، عن 86 عامًا، إثر تعرضه لذبحة صدرية، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.

وزير الدفاع السوداني جمال عمر، الذي تم اختياره وزيرًا للدفاع بعد التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد، توفي في عاصمة جنوب السودان جوبا، أثناء مشاركته في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في السودان.

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ليس بفيروس كورونا ولا في جبهات القتال ...الاعلان رسميا عن وفاة وزير الدفاع بطريقة مفاجئة ومخيفة لم تخطر على بال احد ( صورة )



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وشغل جمال عمر منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ثم عين عضواً في المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.



كما شغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري في السودان، قبل حله في أغسطس آب الماضي 2019، لتكوين المجلس السيادي الانتقالي في البلاد.

ولم تعلن بعد تفاصيل نقل جثمان وزير الدفاع السوداني إلى العاصمة الخرطوم، وموعد المراسم الجنائزية الخاصة به.