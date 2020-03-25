شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو.. أشجع وأقوى الحيوانات على وجه الكرة الأرضية يغلب الأسد والنمر دفعة واحدة وطعامه الرئيسي الحيوانات المفترسة!. (تعرف علية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. أشجع وأقوى الحيوانات على وجه الكرة الأرضية يغلب الأسد والنمر دفعة واحدة وطعامه الرئيسي الحيوانات المفترسة!. (تعرف علية)

غُرَير العسل من الحيوانات التي تعيش في المملكة العربية السعودية، وجبال ووديان اليمن، ونيبال والهند ويوجد بشكل كبير في أفريقيا ومن أسمائه أيضا آكل العسل لأن العسل هو الغذاء الرئيسي له، وله فروة لونها أسود ورمادي حيث الجزء العلوي لونه رمادي بينما السفلي لونه أسود.

غرير العسل، واحد من أقوى وأشجع وأشرس الحيوانات البرية في العالم. على الارض. فبرغم حجمه الصغير إلا أنه يهاجم أشرس الحيوانات الذي تفوقه بالحجم أضعافا مضاعفة كالأسود والدببة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

في غاية الخطورة..امريكا لم تعد اقوى دولة وتتوسل لولي العهد السعودي ان يفعل هذا الامر..شاهد رد فعل محمد بن سلمان القوي والصاعق على الطلب الامريكي (صورة )

ليس بفيروس كورونا ولا في جبهات القتال ...الاعلان رسميا عن وفاة وزير الدفاع بطريقة مفاجئة ومخيفة لم تخطر على بال احد ( صورة )



وردنا الان ..الملك سلمان يباغت المقيمين والسعوديين بمرسوم ملكي عاجل بشان فيروس كورونا القاتل ويبدا تطبيقه غدا الخميسس.. والاعدام لكل من يخالف التعليمات

ورد للتو.. الصين تفجر مفاجاة مدوية وتثلج صدور العالم وتصدر إعلان مفاجئ افرح كل من سمعة بشان نهاية كورونا.. " ماورد فيه "

للوقاية من ضغط الدم: تناول حفنة من هذا النوع من المكسرات وشاهد النتيجة المذهلة خلال أيام.. (تعرف علية)

فتاة سعودية تغضب كل السعوديين وتحرض على مخالفة أمر الملك سلمان.. لن تصدق كيف كان مصيرها اليوم وماذا فعلت بها الأجهزة الأمنية؟.. شاهد

عاجل: كارثة مرعبة تعصف باليمن.. “مجتهد” يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟!

من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس ''كورونا'' خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية..(تعرف عليها)

اردوغان يفاجئ الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي لم يخطر على بال احد واثار جنون كل السعوديين ( لن تصدق ماذا طلب اردوغان )

وردنا الان.. السعودية تصدر فتوى صادمة تجيز قتل المصابين بكورونا في السعودية (شاهد الفتوي)

بعد اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم..شاهد بالصور معجزة الهية خارقة شهدتها هذه المحافظة اليمنية اذهلت كل اليمنيين ( شاهد 4 صور ولن تصدق ما تراه عيناك)

لاحاجة للمعقمات ولا الكمامات..طريقة سهلة وبسيطة ودون ان تدفع ريال واحد لتحمي نفسك وعائلتك من فيروس كورونا القاتل والامر لن يتسغرق سوى 20 ثانية فقط

Advertisements

بدون حجر صحي ولا فحوصات طبية..طرقة منزلية سهلة وبسيطة تستطيع القيام بها بنفسك لتعرف ان كنت انت او اي فرد في اسرتك مصاب بفيروس كورونا القاتل

امير قطر الشيخ تميم يباغت زوجته واولاده ويقدم لهم وجبة يمنية شهيرة..وعندما اكتشفت والدته الشيخة موزة السبب كانت المفاجئة الصادمة للجميع ( صورة )

في غاية الخطورة ..وزارة الدفاع الروسية تثير جنون الرئيس التركي اردوغان وتباغته بهذا الخبر الصادم الذي نزل على رأس كل قيادات الجيش التركي كالصاعقة

فيديو صاعق يهز امراء ووزراء السعودية ويصيبهم بالرعب والهلع اكثر من فيروس كورونا القاتل لأنه سيقلب حياتهم الرغيدة راسا على عقب ( صورة + فيديو)

ترامب يهز هيبة أمريكا ويهين شعبه ويتوسل لرئيس هذه الدولة أنقاذ الامريكيين من فيروس كورونا..شاهد الرد المهين والمذل الذي تلقاه ترامب من هذا الرئيس

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية..لا تستخدم هذا المنظف المنزلي لمكافحة فيروس كورونا لأنه يؤدي الى الوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط ( صورة للمنظف القاتل )

وزيرة عربية تهز وجدان العالم العربي برسالة مؤثرة ابكت الجميع بعد الاعلان رسميا عن اصابتها بفيروس كورنا ووضعها في الحجر الصحي (2 صور+ نص الرسالة)

وردللتو..فيروس كورونا القاتل يثبت انه اقوى من كل اسلحة امريكا وجبروتها واصابة هذا المسؤول وزوجته يجعل ترامب المجنون يبكي من شدة القهر (صورة + الاسم )

الاعلان رسميا عن امر مخيف..الشعب اليمني مقبل خلال الأيام القليلة القادمة على كارثة مرعبة اشد من الحرب وأخطر من فيروس كورونا القاتل ( بيان رسمي )

صنفته موسوعة غينيتس كأشجع حيوان على وجه الأرض.. ووبساطة فإن مفهوم الخوف عنده منعدم تمامًا فهو دائم المواجهة مع الحيوانات المفترسة.

يتميز غرير العسل بجلده السميك الذي يفرز مادة مخاطية تحميه من لدغ الثعابين أو الضرب بالإضافة إلى أنه له غدداً تبعث رائحة كريهة عند قيام أحد بمهاجمته تجعل أعداءه يفرون من أمامه ويمتاز أيضا بمخالب حادة وطويلة. بالطبع كل هذه الأسلحة جعلت منه حيوانا يُخشى محاربته.

والجدير بالذكر أن غرير العسل يحصل على غذائه من العسل بمساعدة طائر معروف باسم دليل المناحل حيث هو من يدله على أماكن خلايا النحل حيث يتوجه إليها ويقوم بمهاجمتها وتحطيمها ويحصل على العسل منها. ويتقاسم معه دليل المناحل في الحصول على نصيبه من العسل.

ويتغذى حيوان غرير العسل على العسل بشكل أساسي وعلى الحشرات والحيوانات الثديية الصغيرة والثعابين السامة وغير السامة والسحالي وهو يعيش بين الصخور وفي حفر وفوق الأشجار بالإضافة إلى أنه يأكل أيضا النباتات والفاكهة.