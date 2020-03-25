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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..امريكا لم تعد اقوى دولة وتتوسل لولي العهد السعودي ان يفعل هذا الامر..شاهد رد فعل محمد بن سلمان القوي والصاعق على الطلب الامريكي (صورة )

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