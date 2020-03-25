شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية حرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، مواقع للمليشيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مديرية حرض بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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