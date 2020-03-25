شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين المتعلقة بالشأن المحلي للفترة المسائية من يومنا هذا الأربعاء، 25/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي: ـ الحكومة ترحب بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/469316 ـ منظمة الصحة العالمية: أخبار جيدة حول علاج كورونا ستعلن قريبا https://www.elyamnelaraby.com/469314 ـ عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن العفو والإفراج عن زعيم البهائيين https://www.elyamnelaraby.com/469310 ـ سفير أمريكا لدى اليمن يدين حكما حوثيا بإعدام زعيم البهائيين https://www.elyamnelaraby.com/469307 ـ قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في شدا ورازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/469298 ـ مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/469295 ـ صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية باقم https://www.elyamnelaraby.com/469293 ـ عدن .. مدير صيرة يشدد على أهمية معالجة أضرار مياه الأمطار بالمديرية https://www.elyamnelaraby.com/469291 ـ اليمن.. محافظ الحديدة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469287 ـ رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن https://www.elyamnelaraby.com/469282 ـ البركاني يقدم للرئيس هادي سلسلة مقترحات أبرزها عودة القيادات العسكرية إلى مأرب. https://www.elyamnelaraby.com/469281 ـ البحسني: حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية https://www.elyamnelaraby.com/469278

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