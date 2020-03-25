شكرا لبحثكم عن خبر وردنا الان: روسيا العظمي تزف بشرى سارة للعالم وتعلن عن خبراً ساراً بشأن علاج فيروس كورونا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/25 الساعة 09:28 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

وأخيرًا.. زوج نانسي عجرم يفاجئ الجميع ويكشف “السبب الحقيقي“ وراء قتل الشاب السوري داخل منزله !.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة (شاهد). Advertisements وردنا الان “مجتهد” يكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً وعزل والده...تفاصيل حصرية عــــاجل .. حالة فرح تعم المدن الكويتية بعد الاعلان قبل قليل عن هذا الخبر السار .. والشيخ الصباح يطير من الفرح .. شاهد يحدث الان السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم .. والآلاف يغادرون المملكة بشكل عاجل .. والذعر يعمم بين المواطنيين .. شاهد

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