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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل .. مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين" أبكت كل العراقيين .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عــاجل .. مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين" أبكت كل العراقيين .. شاهد كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم معلومة مثيرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـتويتر: تأمل شيعة العراق خيراً بسقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003. وأضاف: لكننا نرى بأن شيعة العراق اليوم يحنون لأيام صدام والنظام السابق ويذكرونه بالخير .. لكثرة الجوع والفقر الذي عاشوه ، ولأنهم صاروا ملطشة عند الذيول الإيرانية بالعراق. ويسألونك عن صفقة القرن...هل تعلم أن صفقة القرن ربعها فلسطيني وثلاثة أرباعها عربي...أليس تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن؟ لماذا لم تظهر الصفقة إلا بعد تدمير المنطقة







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