شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة ترحب بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

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رحبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انتونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل وكذلك دعوة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة مارتن جريفت لاستعادة الهدوء ومواجهة التصعيد العسكري .



وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء.

ووفق وكالة "سبأ" أعربت الحكومة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة.. مؤكدة انها ستتعامل بكل إيجابية مع جهودها الرامية لإستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني واستعدادها للانخراط من أجل العمل و بشكل جاد لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومنعه من الانتشار داخل الأراضي اليمنية .