شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن العفو والإفراج عن زعيم البهائيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، العفو عن البهائيين المحتجزين وزعيمهم حيدرة.

Advertisements وقال رئيس المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط: نأمر بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين ونعلن العفو عن المدعو حامد حيدرة في عقوبة الإعدام والإفراج عنه. وكانت محكمة تابعة للمليشيا قد أيدت حكما بإعدام حيدة بتهمة التخابر.

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