شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير أمريكا لدى اليمن يدين حكما حوثيا بإعدام زعيم البهائيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هِنزل، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الإخبارية التي تشير إلى قيام محكمة استئناف تابعة للحوثيين بتأييد حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام حامد حيدرة، أحد زعماء الأقلية الدينية البهائية في اليمن.



وأضاف السفير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ينبغي أن يتمتع الجميع بالحرية في ممارسة الشعائر الدينية دون خوف.

وأيدت محكمة حوثية، مطلع الأسبوع الجاري، حكما بإعدام ومصادرة أملاك زعيم البهائيين في اليمن

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