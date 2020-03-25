شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في شدا ورازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، مواقع وتحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements كما تعرضت تحركات للمليشيا في مديرية شدا بالمحافظة لقصف صاروخي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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