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مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى

الخليج 365 ـ الجوف

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، بسلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية هاجمت تجمعات ومواقع تمركز مسلحي المليشيا في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة بأكثر من عشرين غارة.

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وأكدت المصادر أن القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة.

 

وكانت المعارك التي شهدته المديرية اليوم، بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي قد أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر عدد من مسلحي المليشيا.

 

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