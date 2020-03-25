صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية باقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

الخليج 365 ـ صعدة

تمكنت قوات الجيش، الأربعاء 25 مارس 2020م، من صد هجوم حوثي على مواقعها في جبهة باقم بمحافظة صعدة،(شمالي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم حوثي على مواقعها في باقم، وكبدت المليشيا خسائر كبيرة، بعد محاولة التفاف قامت بها المليشيا على مواقع استعادها الجيش في وقت سابق.

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وأكد أركان حرب محور علب العميد أديب الشهاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ": أن أبطال الجيش كبدوا مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، بعد أن حاولت مجموعات التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني في تبة نائف وعدد من المواقع العسكرية التي استولى عليها أبطال الجيش في وقت سابق.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة، أمس الثلاثاء، في المعارك التي شهدتها عدد من جبهات القتال المشتعلة.