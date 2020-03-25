عدن .. مدير صيرة يشدد على أهمية معالجة أضرار مياه الأمطار بالمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 عدن - الخليج 365 شدد مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، اليوم، على أهمية قيام المكاتب الخدمية بالمديرية بواجبها لمعالجة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار في مديرية صيرة وباقي مديريات محافظة عدن.

Advertisements وباشرت اليوم فرق الصرف الصحي بالمديرية وبتوجيهات من مدير المديرية بشفط سيول مياه الأمطار في حي القطيع الذي يعد نقطة لتجمع سيول مياه الأمطار، ورفع مخلفات الأتربة والأحجار بحي شعب العيدروس الجبلي. كما شملت أعمال معالجة اضرار الناتجة عن هطول مياه الأمطار قيام فرقة طوارئ الكهرباء بتفقد شبكة الكهرباء واصلاح اعطال الشبكة التي تسببت بها مياه الأمطار. وأكد سيدو، أن السلطة المحلية بمديرية صيرة تقوم بحصر الأضرار والعمل على حلها بشكل نهائي تجنبا لحدوثها مستقبلا.

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